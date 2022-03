Una delle serie più attese dell’anno è senza dubbio Peaky Blinders, il famoso contenuto televisivo di marca BBC è in realtà già arrivato in televisione il 27 febbraio e viene trasmesso su BBC One tutti i lunedì, per vedere l’esordio su Netflix gli utenti del resto del mondo devono attendere che prima i sei episodi vengano trasmessi interamente sul canale britannico.

Ovviamente ciò non ha fatto altro che fomentare l’attesa da parte dei fans che visto il traguardo così vicino ora dovranno attendere ancora prima di poter fruire liberamente di uno dei contenuti più amati di sempre nel mondo delle serie TV.

La data di rilascio italiana

Per ordine dei Peaky Blinders, la sesta e ultima stagione è in arrivo il 10 GIUGNO su Netflix. pic.twitter.com/JC4Ew1aHKH — Netflix Italia (@NetflixIT) March 10, 2022

Ebbene l’attesa finalmente potrà godere di un conto alla rovescia, la pagina ufficiale della serie TV ha rilasciato la data di distribuzione ufficiale sulla piattaforma di streaming Netflix, la data da segnare è il 10 Giugno, giorno in cui il contenuto diventerà fruibile per tutti coloro dotati di un abbonamento.

Si tratta di un’attesa lunga e supplementare che purtroppo dovranno affrontare gli amanti del genere, vi ricordiamo che dal rilascio della sesta stagione in Inghilterra all’ultimo episodio della quinta sono trascorsi ben 888 giorni.

Se dunque non vedete l’ora di godervi la nuova season dedicata a Thomas Shelby e la gang di Birmingham la data è segnata, vi ricordiamo che la serie vedrà la presenza ovviamente di Cillian Murphy, di Tom Hard nei panni di Alfi Solomons e l’assenza triste e rammaricata di Helen McCrory, deceduta a causa di un male terribile, tutti gli episodi saranno in omaggio all’attrice.