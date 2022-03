L’Unione Europea sta attualmente pompando circa 118 milioni di dollari al giorno in Russia a causa della sua dipendenza dal gas naturale. Il nuovo piano REPowerEU è un’opportunità per ridurre rapidamente questa cifra e accelerare la transizione verso l’energia verde nel processo.

La dipendenza dell’Europa dai combustibili fossili russi è un’enorme vulnerabilità in tempi di crisi internazionale. Attualmente, la Russia fornisce circa il 45% delle importazioni di gas dell’UE, il 25% delle importazioni di petrolio dell’UE e il 45% delle importazioni di carbone, e i prezzi dell’energia “alle stelle” hanno iniziato a colpire i consumatori a causa dell’attuale conflitto in Ucraina.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha chiarito i suoi pensieri: “Dobbiamo diventare indipendenti dal petrolio, dal carbone e dal gas russi. Semplicemente non possiamo fare affidamento su un fornitore che ci minacci esplicitamente. Dobbiamo agire ora per mitigare l’impatto dell’aumento dei prezzi dell’energia , diversificare la nostra fornitura di gas per il prossimo inverno e accelerare la transizione verso l’energia pulita.

Quanto prima passeremo alle energie rinnovabili e all’idrogeno, combinati con una maggiore efficienza energetica, tanto più velocemente saremo veramente indipendenti e padroneggeremo il nostro sistema energetico”.

Un piano che accellera il passaggio alle energie rinnovabili

Di conseguenza, la Commissione ha delineato un piano che potrebbe ridurre di due terzi le importazioni di gas russe entro la fine dell’anno e interrompere completamente l’approvvigionamento di combustibili fossili dalla Russia “ben prima del 2030“, mentre riversa denaro nelle energie rinnovabili per accelerare e seguire la transizione verso l’obiettivo emissioni zero.

“È ora di affrontare le nostre vulnerabilità e di diventare rapidamente più indipendenti nelle nostre scelte energetiche“, ha affermato Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo. “Faremo un salto nell’energia rinnovabile. Le energie rinnovabili sono una fonte di energia economica, pulita e potenzialmente infinita e invece di finanziare l’industria dei combustibili fossili altrove, creeremo posti di lavoro“.

La Commissione europea prevede inizialmente di diversificare le sue importazioni di gas naturale, appoggiandosi maggiormente a fornitori non russi. Si muoverà anche per aumentare la produzione e le importazioni di biometano e “idrogeno rinnovabile”. Ci sarà anche un focus sulle misure per ridurre il consumo di energia negli edifici residenziali, commerciali e industriali attraverso modifiche all’efficienza.

Per contrastare la volatilità dei prezzi il prossimo inverno, la Commissione propone inoltre che le riserve di stoccaggio del gas dell’UE debbano essere riempite oltre il 90% entro ottobre 2022.

Sapremo nei prossimi mesi con quanta efficacia la gomma colpisce la strada su queste proposte, ma c’è la possibilità che la brutale marcia verso la guerra di Putin possa finire per accelerare la transizione verde dell’Europa.