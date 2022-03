Netflix ha previsto una politica sempre più impegnata contro la pratica, oramai diffusissima degli account condivisi. La piattaforma streaming vuole garantire un pieno rispetto delle sue attuali regole e si prepara a punire tutti gli utenti che possono essere considerati trasgressori.

Netflix, le novità del nuovo anno per i profili condivisi

La politica di Netflix sugli account condivisi è già cambiata da alcune settimane. Ancora in questi giorni, gli utenti stanno avendo una serie di problemi durante le fasi di login. Molte persone, ad esempio, stanno visualizzando un simile messaggio di errore: “Se non vivi con il titolare dell’account, ti serve un tuo account per continuare a guardare Netflix. È il tuo account? Ti invieremo un codice di verifica”

Questo messaggio è inviato a tutti gli utenti sospettati di avere un account condiviso su Netflix. La piattaforma streaming chiede agli utenti, in questo caso, un doppio codice per l’accesso. Per accedere alla galleria, oltre alla password, gli utenti dovranno inserire un OTP che sarà inviata a mezzo mail o anche attraverso gli SMS.

Le norme del servizio streaming lasciano poco al caso sul fronte degli account condivisi. Allo stato attuale la piattaforma non assicura ai suoi clienti la possibilità di dividere il profilo con amici, parenti o anche con sconosciuti. L’unica condivisione possibile è quella con i conviventi del proprio nucleo familiare. In futuro Netflix si potrebbe riservare anche azioni strutturate nei confronti di tutti i trasgressori: non è da escludere, ad esempio, anche un ban definitivo dal servizio.