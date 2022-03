Un dirigente senior di Netflix ha affermato martedì che la società non ha in programma di offrire un’opzione di streaming che includa la pubblicità, ma ha rifiutato di escluderla in futuro.

“Mai dire mai“, ha detto il CFO Spencer Neumann quando gli è stato chiesto se la società avrebbe cambiato la sua posizione in merito alla questione della pubblicità, aggiungendo “non è nei nostri piani in questo momento“.

Alcuni analisti di Wall Street hanno esortato Netflix, il più grande servizio di streaming del mondo, a sviluppare un livello a basso costo con la pubblicità per aumentare le entrate. Il ritmo di nuovi abbonati della società è rallentato negli ultimi trimestri e le azioni di Netflix sono diminuite di quasi il 43% quest’anno.

Venerdì Walt Disney ha annunciato che avrebbe offerto un’opzione di streaming supportata dalla pubblicità per Disney+, unendosi a WarnerMedia, Comcast Corp di AT&T e altri cercando di attirare i clienti disposti a guardare gli spot pubblicitari per evitare di pagare una tariffa mensile.

Un modello senza pubblicità

Ma ha società ha risposto dicendo che vuole basarsi sulla distribuzione di film e programmi TV senza pubblicità. “Pensiamo di avere un ottimo modello, un’attività in abbonamento che si adatta molto bene a livello globale“, ha affermato Neumann.

“È difficile per noi ignorare il fatto che gli altri lo stanno facendo, ma per ora non ha senso per noi“, ha aggiunto.

Neumann ha anche affermato che Netflix ha visto quest’anno come un “anno di apprendimento” per la sua avventura nei giochi per dispositivi mobili. Finora la società ha offerto 14 giochi agli abbonati.

“Questo è qualcosa che spero sia una parte importante della nostra attività nel prossimo decennio”, ha detto. “Non sarà una parte importante della nostra attività nei prossimi 12 mesi, è un progetto più a lungo termine”.