Shiba inu è la razza canina che ha ispirato il Dogecoin, una criptovaluta ora accettata per le donazioni in Ucraina.

L’Ucraina ha dichiarato che ora accetterà donazioni di criptovaluta in dogecoin (DOGE) dai sostenitori del conflitto con la Russia e ha taggato il miliardario e promotore di DOGE Elon Musk nell’annuncio su Twitter.

Mykhailo Fedorov, vice primo ministro ucraino e ministro della trasformazione digitale, ha twittato la notizia mercoledì mattina, insieme all’indirizzo ufficiale del portafoglio DOGE del paese, nel tentativo di sollecitare donazioni dal web. “Ora anche i meme possono supportare il nostro esercito e salvare vite dagli invasori russi“, ha twittato Federov.

L’Ucraina ha intensificato le richieste di donazione negli ultimi giorni, aggiungendo indirizzi di donazione SOL e DOT oltre a DOGE. Anche i bitcoin (BTC), ether (ETH) e tether (USDT) sono stati inclusi.

Finora la campagna ha fruttato oltre 40 milioni, inclusi contributi aggiuntivi che si sono riversati dopo che l’Ucraina ha annunciato che potrebbe condurre un airdrop ai donatori.

Il vice primo ministro ha osservato che il prezzo del DOGE (circa 0,13 dollari al momento) “ha superato” il prezzo di un rublo russo (circa $ 0,009 USD).

Twitter, uno strumento utile durante la guerra

Nel tweet, Federov ha taggato Musk, il miliardario CEO del produttore di veicoli elettrici Tesla, che in passato ha parlato favorevolmente di DOGE e si è descritto come “Il Dogefather” in un tweet di cui ha discusso al “Saturday Night Live” lo scorso anno. Federov ha anche taggato Billy Markus, il creatore di Dogecoin, sotto lo pseudonimo di Shibetoshi Nakamoto.

Il fondatore di Dogecoin, Markus, ha risposto a Federov tramite un tweet dicendo di aver personalmente “inviato alcuni” DOGE come donazione.

“Le persone di Dogecoin di solito non sono ricche e lo stesso dogecoin viene generalmente utilizzato per piccole transazioni, ma siamo un gruppo premuroso e appassionato”, ha twittato Markus. “Coloro che vogliono aiutare possono donare quanto vogliono. Spero che il Paese possa guarire e ricostruire più forte dopo tutto questo”.

Al momento, il portafoglio DOGE ufficiale dell’Ucraina ha ricevuto oltre 300 donazioni per un totale di circa 272.000 DOGE, o 35.360 dollari.