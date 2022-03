Il costo dei camion elettrici medi e pesanti sarà lo stesso o inferiore rispetto ai loro omologhi diesel entro il 2035, secondo il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (DOE).

Un nuovo studio pubblicato dal DOE rivela inoltre che quasi la metà degli autocarri medi e pesanti sarà più economica da acquistare, utilizzare e mantenere rispetto ai tradizionali veicoli con motore a combustione entro il 2030.

Ciò sarà raggiunto attraverso continui miglioramenti con veicoli a emissioni zero e tecnologie di carburante che renderanno i camion più puliti e più economici nel prossimo decennio.

Secondo il DOE, i veicoli medi e pesanti rappresentano meno del 5% dei veicoli su strada, ma producono oltre il 20% delle emissioni del settore dei trasporti, che attualmente rappresenta più di un terzo delle emissioni di gas serra solo negli Stati Uniti .

Si prevede che i camion elettrici a batteria diventeranno competitivi in ​​termini di costi prima del 2030, mentre i camion pesanti con un’autonomia inferiore a 500 km dovrebbero essere competitivi in ​​termini di costi entro il 2035.

Si prevede che entro il 2035 anche i veicoli elettrici a celle a combustibile ad idrogeno diventeranno economici, in riferimento alle versioni con più di 500 km di autonomia.

Concentrati nello sviluppo di nuove tecnologie

Il segretario per l’energia Jennifer M. Granholm ha dichiarato: “Il DOE sta mostrando un percorso chiaro per le aziende di autotrasporti per passare dal diesel all’elettrico che le aiuterà a ridurre i costi e l’inquinamento per i loro clienti, combattendo nel contempo il cambiamento climatico.

“L’approccio globale dell’amministrazione Biden sta lavorando per rendere il trasporto pulito una realtà, riducendo l’esposizione alla volatilità dei prezzi del carburante, investendo nella produzione americana e creando una rete di ricarica nazionale per supportare più veicoli elettrici su strada”.