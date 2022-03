IPTV: ancora guai per 500 mila utenti, ecco l'entità della multa

Non bisogna mai dare per scontato che un’attività illecita possa passare sotto traccia e anche alle spalle delle forze dell’ordine. La pirateria infatti diventa sempre più diffusa sul territorio, nonostante i controlli da parte della Guardia di Finanza siano davvero tanti. Le IPTV possono costituire un grave pericolo per gli utenti che sottoscrivono un abbonamento del genere, proprio come è accaduto ultimamente in Italia.

IPTV: sono state beccate tantissime persone, circa mezzo milione di utenti sarà multato

La Guardia di Finanza avrebbe infatti portato a termine delle indagini durante le scorse settimane giungendo a 500.000 utenti su una piattaforma in Campania. L’elenco degli indagati è salito a 20 persone, tutti i gestori e diffusori vari del servizio. Gli utenti invece saranno identificati e multati con una sanzione minima da 1000 €.

La legge del resto è molto chiara e come descrive ormai da diverso tempo, viene punita la persona che “abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento”.