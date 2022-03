Intesa Sanpaolo: chiusi tutti i conti in queste ore, truffa clamorosa e soldi scomparsi

Diverse banche stanno subendo purtroppo dei tentativi di truffa da diverso tempo a questa parte. Anche i colossi più blasonati non restano esenti da tutto ciò, soprattutto perché il loro nome potrebbe riuscire a coinvolgere una porzione maggiore di clienti. I truffatori giocano infatti proprio su questo, sfruttando i nomi altisonanti degli istituti bancari che così potrebbero riuscire a portare quante più vittime possibili.

Intesa Sanpaolo quindi dovrà stare attenta insieme ai suoi clienti, vista la truffa che sta girando durante gli ultimi giorni. All’interno del messaggio troverete un testo che parlerà di blocco del conto, ma non ci sarà nulla di reale in tutto questo.

Intesa Sanpaolo: questa è la nuova truffa in giro

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :