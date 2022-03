Iliad non vuole rivali da qui ai prossimi mesi nel campo della telefonia sia fissa che mobile. L’operatore francese, come noto, ha da qualche settimana garantito al grande pubblico le sue offerte per la Fibra ottica, grazie alla nuova promozione chiamata Iliad Box.

Per quanto concerne la telefonia mobile, gli abbonati del provider possono attivare ancora una volta la ricaricabile chiamata Giga 120.

Iliad, la tariffa del 2022 ed il 5G a costo zero

Il pacchetto previsto da questa promozione è sicuramente molto vantaggioso per tutti coloro che decidono di cambiare SIM e di attivare una rete con Iliad. I clienti a tal proposito avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 120 Giga internet a soli 9,99 euro. Al prezzo finale, da aggiungere solo una quota extra dal valore di 10 euro per l’attivazione.

I clienti che sottoscrivono questa particolare iniziativa si Iliad avranno un’ulteriore sorpresa relativa alla tecnologia 5G. Questo servizio infatti sarà garantito a tutti co costo zero.

Nelle ultime settimane, Iliad ha deciso di proseguire una strategia commerciale diversa da quella di altri operatori come TIM e Vodafone. I clienti, infatti, non dovranno aggiungere alcun prezzo aggiuntivo per la navigazione con le reti ad altissima velocità.

Sino a questo momento, il 5G di Iliad è già operativo ed è già disponibile in 20 città del nostro Paese. L’impegno del provider per il 2022 è quello di estendere la copertura in un numero ancora maggiore di città e capoluoghi.