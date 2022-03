Iliad: la fibra ottica che costa meno di TIM e Vodafone, ci sono 5 Gigabit

Il grande progresso di Iliad è stato visibile sotto gli occhi di tutti i proprio negli ultimi anni, quando il gestore a scelto di diversificare il proprio impegno nel mondo della telefonia.

Sono già diversi mesi che si vociferava insistentemente dell’arrivo di un nuovo abbonamento, questa volta su rete fissa e in fibra ottica. Tutto ciò è poi arrivato durante lo scorso mese di febbraio, il quale è stato il primo periodo utile per Iliad per lanciare il suo nuovo abbonamento per la casa. Tanti sono stati i risvolti, i quali hanno portato anche i guadagni ingenti al provider fin da subito grazie alla grande striscia di adesioni da parte del pubblico. Effettivamente il prezzo del nuovo abbonamento in fibra risultava troppo ghiotto per non essere preso al volo. Ci sono stati dei problemi riguardanti la pubblicità, tacciata dal Codacons di scarsa trasparenza verso il pubblico, ma ora sembrerebbe tutto in via di rientro.

Iliad: l’offerta in fibra ottica è una delle migliori in assoluto, ecco cosa include

La nuova promozione che comprende la fibra ottica ma anche la telefonia dal proprio domicilio è ormai nota a tutti. Iliad ha fatto di tutto per rendere quest’ultima una delle migliori su piazza, riuscendo ad ottenere grandi risultati fin dal primo momento.

Ricordiamo infatti che la promo comprende al suo interno minuti senza limiti verso qualsiasi tipo di gestore sia fisso che mobile in Italia e all’estero. Oltre a questo ci sono addirittura 5 Gigabit di connessione in fibra ottica, i quali potranno essere raggiungibili grazie al router Iliadbox concesso in comodato d’uso. Il prezzo è di 23,99 euro al mese per tutti e di 15,99 euro al mese per i già clienti Iliad.