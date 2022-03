L’operatore telefonico virtuale ho. Mobile ha già di per sé un catalogo di offerte mobile piuttosto allettante. Nonostante questo, l’operatore ha deciso in questi giorni di sorprendere i suoi ex clienti proponendo loro alcune offerte davvero imperdibili con ben 150 GB di traffico dati.

ho. Mobile sorprende i suoi ex clienti per farli tornare con offerte mobile con 150 GB

Alcuni ex clienti del noto operatore telefonico virtuale di Vodafone stanno ricevendo in questi giorni alcuni SMS per tornare. In particolare, ho. Mobile sta cercando di sorprendere i suoi ex clienti proponendo delle offerte sorprendenti e dal basso costo.

La prima di queste è ho. 8,99 150 GB e, come suggerisce il nome, offre ben 150 GB di traffico dati per navigare, minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati verso tutti ad un costo di 8,99 euro al mese. La seconda offerta proposta è ho. 7,99 120 GB. In questo caso gli utenti avranno a disposizione 120 GB di traffico e sempre minuti ed SMS illimitati, ad un costo mensile di 7,99 euro. Per entrambe le offerte in questione, gli utenti non dovranno pagare né costo di attivazione né costo per la scheda SIM.

Ecco qui di seguito alcuni esempi degli SMS inviati dall’operatore:

“Cambiare è naturale. Si cambia stile, si cambia macchina e si cambia anche operatore. Ecco, ti diamo due ottimi motivi per farlo: 120 Giga a 7,99 Euro al mese oppure 150 Giga a 8,99 Euro al mese se sei cliente Iliad, Fastweb, Coop Voce o di alcuni altri operatori virtuali.”

Tra gli interessati, sono compresi anche i clienti provenienti da Kena Mobile, Feder Mobile, Tiscali e LycaMobile.