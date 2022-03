L’operatore virtuale Fastweb Mobile ha recentemente introdotto delle novità che riguardano una delle proprie offerte mobile più convenienti, stiamo parlando dell’offerta Light.

L’offerta di Fastweb Mobile ha ora una data di scadenza: sarà possibile attivarla entro il prossimo 31 marzo 2022. Scopriamo insieme cosa prevede.

Fastweb Mobile proroga l’offerta Light

L’offerta appena descritta propone minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e verso alcune destinazioni estere, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile. Il prezzo mensile è di soli 5.95 euro al mese ed inclusi ci sono anche senza costi aggiuntivi la segreteria telefonica, l’avviso di chiamata, il servizio “Ti ho chiamato” e la verifica del credito residuo.

Come anticipato precedentemente, è attivabile fino al 31 marzo 2022, come indicato anche dal countdown presente sul sito ufficiale dell’operatore. L’attivazione dell’offerta può essere effettuata online pagando un contributo una tantum di 10 euro per l’acquisto della nuova SIM, ecco il link diretto per procedere. In questo modo, come avviene di solito secondo tante segnalazioni, le nuove SIM acquistate con questa offerta vengono attivate su rete TIM 4G, con velocità di navigazione massima pari a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Secondo quanto riportato nel sito ufficiale di Fastweb, il costo mensile dell’offerta può essere scalato dal credito residuo con due modalità differenti: ricarica manuale o il meccanismo di Ricarica Automatica. Se il cliente sceglie di ricaricare manualmente, qualora il credito della SIM non fosse sufficiente per rinnovare l’offerta, l’importo disponibile in quel momento verrà comunque addebitato, ma per continuare a usufruire dell’offerta sarà necessaria una ricarica pari almeno all’importo mancante.