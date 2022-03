I prezzi che Euronics ha raccolto all’interno dell’ultimo volantino sono davvero incredibili, e permettono indiscutibilmente ai vari utenti di raggiungere un livello di risparmio quasi inimmaginabile fino a poche settimane fa, condito con modelli di altissima qualità.

La campagna promozionale riesce a soddisfare pienamente le aspettative dei tantissimi consumatori che vi si avvicinano per la prima volta, a patto che comunque siano effettivamente disposti a recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, senza affidarsi al più comodo e-commerce aziendale. I prodotti sono tutti distribuiti nella loro variante no brand, e prevedono anche la garanzia di 24 mesi.

Euronics: tutti gli sconti ed i prezzi molto bassi

Grandissimi sconti vi attendono in questi giorni da Euronics, la nuova campagna promozionale promette importanti riduzioni di prezzo, all’acquisto di prodotti al massimo di fascia medio-alta. I modelli più importanti, e performanti, dell’intero volantino, sono sicuramente Xiaomi 11T Pro e Honor 50, entrambi in vendita a non più di 599 euro.

Volendo invece ridurre la spesa a meno di 350 euro, il consiglio è comunque di optare ad uno tra Galaxy A52s, Redmi Note 11S, Honor 50 Lite, TCL 305 o 30Se, Redmi 9C e similari. Tutti i prodotti sono commercializzati alle condizioni espresse in precedenza, ovvero sono no brand che presentano la solita garanzia di 24 mesi. Volendo invece approfondire la conoscenza dell’ottimo volantino Euronics, ricordatevi di aprire il prima possibile le pagine che potete trovare in esclusiva a questo link, scoprirete i singoli prezzi e tantissimo altro ancora.