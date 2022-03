I prezzi sono in fortissimo ribasso da Esselunga, data la presenza di una nuovissima serie di sconti che puntano a soddisfare i desideri più reconditi degli utenti, da tempo interessati all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, e non solo.

Il risparmio è evidente, sebbene il meccanismo che regola la campagna promozionale, presenti piccole limitazioni da conoscere assolutamente. In primis, lo ricordiamo, i prodotti possono essere acquistati solo ed esclusivamente recandosi personalmente in negozio, in quanto al momento almeno gli stessi prezzi non sono stati attivati sul sito ufficiale. Indipendentemente da ciò, tutti i prodotti sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, ed anche nella loro comodissima variante no brand.

Per i codici sconto Amazon, non perdetevi assolutamente il nostro canale Telegram interamente dedicato.

Esselunga: tantissime occasioni per risparmiare al massimo

Con il volantino Esselunga gli utenti hanno la possibilità di acquistare un Samsung Galaxy S20 FE ad un prezzo decisamente inferiore rispetto alle aspettative, o comunque a quanto il mercato è attualmente in grado di offrire. La campagna promozionale, che ricordiamo essere disponibile sull’intero territorio, non presenta limitazioni particolari in termini di scorte distribuite, per questo motivo sarà possibile approfittarne in un qualsiasi momento.

Il prezzo finale di vendita è assolutamente concorrenziale, poiché basteranno soli 359,28 euro per l’acquisto della variante no brand con garanzia di 24 mesi, oltre che con 128GB di memoria interna. Per approfondire la conoscenza del volantino Esselunga, prima di decidere se sia il caso di recarsi in negozio per completare l’acquisto, consigliamo di aprire le pagine che trovate qui.