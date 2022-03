Covid: ecco quando sarà eliminato definitivamente il Green Pass

Quello su cui tutti si interrogano nell’ultimo periodo è quando verrà abolito definitivamente il Green pass. Purtroppo però c’è una cosa da non sottovalutare, ovvero che il virus circola ancora in giro per il mondo.

I numeri sono infatti ancora piuttosto alti, nonostante ci sia stato un ribasso notevole rispetto a un mese fa. Il Covid quindi non è superato ma il Governo guarda avanti e lo fa con i suoi vertici.

Covid: quando verrà eliminato definitivamente il Green Pass?

Queste le parole da parte di Andrea Costa, sottosegretario alla Salute:

“Entro giugno lo scenario ci permetterà di arrivare a un’estate senza più restrizioni. Nei prossimi giorni il governo penserà a un cronoprogramma sul green pass. Ci sarà un allentamento delle misure restrittive che sarà graduale ma partirà da subito per esempio per gli spazi all’aperto, come bar e ristoranti, dove credo, già dal primo aprile, il green pass rafforzato non sarà più necessario“.

“Stiamo valutando se trasformare, prima del 15 giugno, il green pass rafforzato in green pass base, questo consentirebbe a molti cittadini di tornare a lavorare ovviamente facendosi il tampone ogni due giorni“.

Non ci sono però notizia in merito alla data di questa modifica, tenendo conto anche del fatto che il prossimo 15 giugno la regola scadrebbe insieme all’obbligo vaccinale per gli over 50.

Ha poi continuato anche Sileri: “Il green pass rafforzato per il lavoro andrà rivisto, anche molto presto“.

“Penseremo a togliere anche la mascherina al chiuso e rimodulare gli isolamenti per i positivi asintomatici“. In merito al Green pass poi: “Non sarà certo per sempre, abbiamo ribadito più volte che è qualcosa di temporaneo che a un certo punto dovrà terminare, ma rimarrà una vaccinazione, spero non obbligatoria”