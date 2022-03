CoopVoce: 3 offerte Evolution con un regalo strepitoso, ecco quale

Tutti i gestori che oggi si occupano di telefonia mobile sanno benissimo dove spingere per ottenere nuovi utenti. Le loro offerte sono tra le migliori in assoluto anche quando si tratta di offrire solo contenuti come chiamate e messaggi.

Allo stesso tempo però il grande volume si ottiene riuscendo a produrre delle offerte mobili che concedono al pubblico tanti giga per la navigazione in rete. Gli altri gestori virtuali sono maestri in questo e a guidare la schiera è di sicuro CoopVoce. Le promo Evolution sono ancora tutte disponibili con i soliti prezzi e lo saranno fino a data da destinarsi. In basso trovate tutte le specifiche in merito.

CoopVoce: ecco le migliori offerte in assoluto da sottoscrivere con pochi euro al mese

Come succede di solito, anche questa volta gli utenti avranno un’opportunità eccezionale, ovvero quella di ottenere gratuitamente tantissime soluzioni da parte del gestore CoopVoce. Basta pagare un piccolo corrispettivo mensile per avere una delle offerte Evolution ancora disponibili sul sito ufficiale dell’azienda.

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS