I prezzi sono in caduta libera da Comet, grazie ad un volantino veramente ricchissimo di soluzioni che possono davvero aiutare a risparmiare, sia nel momento in cui si volesse acquistare un dispositivo di fascia bassa, che volendo mettere le mani su un vero e proprio top di gamma.

La campagna promozionale riparte da dove ci eravamo lasciati la scorsa settimana, in termini sopratutto di disponibilità territoriale; dovete infatti ricordare che gli acquisti sono perfettamente effettuabili anche online sul sito ufficiale, con addirittura la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse superare il valore limite di 49 euro.

Comet: ecco le migliori offerte da non perdere

Grazie a Comet tutti gli utenti hanno davvero la possibilità di risparmiare al massimo delle proprie possibilità, in questi giorni è stata presentata una campagna promozionale che punta fortissimo sulla fascia media della telefonia mobile, con sconti importanti sui prodotti in vendita al più a 500 euro. L’unico prodotto che esula dalla selezione precedente, è sicuramente il Galaxy Z Flip3, il cui prezzo non va oltre i 749 euro, più che accettabili se considerate che stiamo parlando di un foldable.

Per il resto, i modelli attualmente disponibili da Comet sono legati a Galaxy S20 FE (in vendita a 399 euro), come anche Honor 50, Honor 50 Lite, Redmi Note 11S, Galaxy A12, Galaxy A52s, Redmi 11 Lite, Redmi Note 10 Pro e simili. Se volete conoscere da vicino i prezzi, scoprendo anche quali sono gli altri prodotti in promozione, ricordatevi di aprire subito il link seguente.