Il conflitto in Ucraina ed il conseguente scenario geopolitico delle sanzioni contro la Russia ha portato ad un ulteriore carovita per gli italiani. Il costo delle materie prime nel corso di queste ultime settimane è schizzato alle stesse ed anche il prezzo dell’energia è aumentato. Una nuova serie di rincari per le bollette gas e luce dovrebbe partire già nelle prossime settimane.

Bollette, gli aumenti sino a 1000 euro per luce e gas

Rispetto allo scorso anno, gli analisti sono molto chiari: il prezzo delle bollette per la luce è salito sino al 50% sui costi medi 2021. Ancora peggiore, in queste ultime settimane, è lo scenario previsto per il gas. Complice il calo dei rifornimenti dalla Russia, i pagamenti per le bollette del gas potrebbero aumentare sino al 65% rispetto ai prezzi dello scorso anno.

In termini assoluti, sempre gli analisti hanno previsto una serie di rimodulazioni molto pesanti per i cittadini. Ogni famiglia, infatti, si potrebbe trovare a pagare 1000 euro rispetto allo scorso anno per le bollette e le forniture energetiche.

Come noto, il Governo ha stanziato per i cittadini un fondo dal valore di 5 miliardi lo scorso inverno. Complice l’ulteriore aumento dei prezzo potrebbero arrivare a breve nuove risorse da stanziare per la riduzione dei costi nelle bollette. Le indiscrezioni parlano di almeno 7 miliardi di euro.

Le associazioni di categoria sono tornate a farsi sentire negli ultimi giorni e chiedono una totale sterilizzazione degli aumenti in bolletta. Tale manovra potrebbe costare, sulla base degli ultimi rincari, sino a 30 miliardi di euro.