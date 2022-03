Il volantino Bennet prova in tutti i modi a catturare l’attenzione dei tantissimi consumatori interessati all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, con il lancio di una campagna promozionale che ha davvero dell’incredibile, al cui interno si trovano ottimi sconti speciali.

La soluzione che potete visualizzare direttamente nel nostro articolo, come accade da Trony ed Euronics, è disponibile solamente nei negozi fisici, ciò sta a significare che per completare gli acquisti sarà strettamente necessario recarsi personalmente presso gli stessi. I prezzi sono molto bassi ed economici, per modelli di telefonia no brand, con la comoda garanzia legale della durata di 24 mesi.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram ufficiale, troverete i codici sconto Amazon gratis e tantissime offerte da non perdere di vista.

Bennet: grandi sconti e prezzi sempre più assurdi

Bennet ha deciso di lanciare sconti veramente assurdi, con il chiaro intento di mettere il bastone tra le ruote alle principali realtà di rivendita di elettronica del nostro paese. All’interno del volantino, infatti, troviamo un buonissimo Apple iPhone 11, il cui prezzo si aggira attorno ai 579 euro, e che rappresenta chiaramente il perfetto punto di partenza per coloro che si vogliono avvicinare al brand americano, senza spendere cifre eccessive.

Dall’altro lato della medaglia, invece, ecco arrivare il Galaxy A12, un prodotto decisamente economico, se considerate che viene commercializzato a soli 139 euro, con il quale l’utente potrà godere di discrete prestazioni. Per i dettagli dell’ottimo volantino Bennet, ricordatevi di collegarvi al sito ufficiale, premendo questo link, scoprirete quali sono i prezzi migliori in assoluto, riuscendo nel contempo a risparmiare.