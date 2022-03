In queste ultime settimane numerose aziende del settore tecnologico e non solo hanno deciso di contrastare in qualche modo il governo russo in seguito a quanto sta accadendo con la guerra in Ucraina. Tra queste aziende si è da poco aggiunta anche Amazon che ha deciso di bloccare in Russia sia l’accesso ad Amazon Prime Video sia le spedizioni.

Anche Amazon contro la Russia: bloccati sia l’accesso ad Amazon Prime Video sia le spedizioni

Nel corso di questi giorni numerose aziende tech hanno sanzionato a modo proprio il governo russo. Ricordiamo tra queste ad esempio Nintendo e Microsoft. Come già accennato, però, in queste ore si è aggiunto anche Amazon. Il noto colosso dell’e-commerce ha infatti comunicato ufficialmente che in Russia e in Biellorussia saranno bloccate le spedizioni e non solo.

L’azienda ha infatti deciso di bloccare anche l’accesso al suo vasto catalogo di contenuti multimediali, ovvero Amazon Prime Video. Una scelta molto dura quella dell’azienda, che arriva necessariamente in seguito a quanto sta accadendo con la guerra in Ucraina.

Amazon aveva già deciso nei giorni scorsi di bloccare le vendite dei servizi AWS (Amaozn Web Services). Oltre a questo, sono state infine interrotte in questi paesi le vendite del videogioco New World.

Amazon non è stata la sola ad aver deciso di adottare misure drastiche contro la Russia. Come già detto in precedenza, anche altri big del settore si stanno adeguando ognuno a suo modo. Tra i big del settore tech, sembra poi che si sia da poco aggiunto anche Netflix.