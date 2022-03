Le conversazioni di WhatsApp continuano ad essere particolarmente insidiose per tutti gli utenti italiani. Ancora nel corso di queste ultime settimane, dopo i messaggi inerenti allo scenario bellico in Ucraina, continuano le fake news relative alla vaccinazione contro il Covid. A due anni di distanza dallo scoppio della pandemia, questi messaggi rappresentano ancora un pericolo incombente.

WhatsApp, le nuove fake news tra varianti e vaccini

La campagna di vaccinazione in Italia contro il Covid con Pfizer e Moderna ha avuto un indubbio successo, considerato che oltre il 70% della popolazione ha completato sia il ciclo primario che la successiva dose ulteriore di richiamo. Tuttavia restano alcuni cittadini molto scettici su questo fronte.

I malintenzionati della rete hanno puntato proprio questa fascia di pubblico nelle ultime settimane. Su WhatsApp, infatti, continuano a circolare messaggi in cui si paventa la possibile non efficienza dei vaccini contro Omicron o l’insorgenza di gravi effetti collaterali a lungo termine per la vaccinazione.

La comunità scientifica, non ultimo con articoli apparsi su riviste di settore come New England Journal of Medicine e Lancet, ha eliminato ogni dubbio sugli effetti collaterali a lungo termine di Pfizer e Moderna. I medesimi numeri della campagna di vaccinazione hanno escluso tale scenario.

Anche i messaggi WhatsApp relativi all’efficacia dei vaccini contro la variante Omicron hanno avuto rapida smentita. Nel corso dell’inverno, si è avuta la dimostrazione su come la cosiddetta terza dose booster di Pfizer o Moderna rappresenti un importante argine di contenimento per l’aumento dei contagi e per l’insorgenza di sintomi gravi.