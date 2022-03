WhatsApp: 3 funzionalità eccezionali che potete sbloccare gratis con un trucco

Non bisogna mai fermarsi a quello che viene concesso in superficie, cercando di scavare sempre più a fondo. WhatsApp è una di quelle piattaforme, soprattutto nel mondo della messaggistica istantanea, che sembra offrire veramente tutto tra le sue funzionalità primarie e note a tutti. Effettivamente gli aggiornamenti sono stati in grado di integrare tantissime novità nel corso degli anni, lasciando l’idea di messaggistica istantanea e abbracciando molte altre soluzioni.

Molte funzionalità quindi hanno fatto il loro debutto durante gli ultimi anni, ma a quanto pare ce ne sarebbero alcune molto più interessanti. Queste però sono concesse solo da applicazioni di terze parti che possono in un certo qual modo legarsi a WhatsApp. Ricordiamo che si tratta di soluzioni totalmente gratuite e sicure al 100%.

WhatsApp: queste funzionalità sono utili per tutti ma disponibili solo con applicazioni di terze parti

Secondo le ultime informazioni, ci sarebbe un’applicazione molto famosa che sarebbe ritornata su piazza. Stiamo parlando di Whats Tracker, la quale consente a tutti di spiare una o più persone per quanto riguarda le entrate e le uscite riguardanti WhatsApp. Basterà infatti selezionare la persona e in ogni momento si riceverà una notifica quando questa entrerà o uscirà dall’applicazione.

Segue poi un’altra grande soluzione che permette a tutti di leggere i messaggi di WhatsApp esternamente, in modo da passare in osservati. Si chiama Unseen, ed è un’applicazione che quindi permetterà a tutti di non essere mai online su WhatsApp e di non aggiornare l’ultimo accesso.

Infine se volete recuperare i messaggi che le persone hanno inviato a voi cancellandoli prima che voi li leggeste, ecco WAMR.