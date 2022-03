Unicredit: truffate migliaia di persone, conto svuotato in poco tempo

Quando arriva un messaggio e parla di una banca inserendo il suo nome al proprio interno, bisogna fare più analisi. Le antenne devono essere sempre dritto e visto che i tentativi di phishing sono in continuo cambiamento, evolvendosi in qualcosa di sempre più difficile da evitare.

Anche questa volta infatti Unicredit avrebbe visto il suo nome finire all’interno di una e-mail molto particolare, la quale fingerebbe di avvisare tutti riguardo ad un blocco del conto. Ovviamente non esiste alcun problema, ma l’obiettivo è solo quello di ottenere le credenziali di accesso degli utenti.

Unicredit arriva la truffa che sconvolge gli utenti: conti correnti svuotati improvvisamente

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT