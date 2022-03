Unicredit: avete aperto questo messaggio? Allora potete dire addio al conto in banca!

La banca Unicredit nelle ultime ore è finita (anche indirettamente) nel vortice dei pettegolezzi (positivi e non) per una serie di motivi. Innanzitutto ha dato il via ad un’iniziativa rivoluzionaria che coinvolge le donne. Questa consiste in un percorso di crescita dedicato a 20 startup a trazione femminile selezionate all’interno di Unicredit Start Lab. Il che non può non scatenare una reazione positiva da parte di tutti. D’altro canto, negativamente parlando, l’istituto si è visto coinvolto in una truffa più che fraudolenta. Di cosa si tratta? Lo scopriamo subito.

Unicredit: come è strutturato il messaggio e a cosa prestare attenzione

Prima di aprire un messaggio sospetto, non dimenticate mai di controllare:

mittente

errori di punteggiatura o ortografia

sede sociale

tono di urgenza e minaccia (tecnica di pressing)

(tecnica di pressing) link a pagine o applicazioni esterne

pagina web: date sempre un’occhiata all’indirizzo della pagina. Questo deve iniziare con https:// e non con http:// (la s è sinonimo di garanzia di sicurezza del un sito).

Il messaggio

Il messaggio è il seguente:

“Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI