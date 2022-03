I prezzi sono sempre più bassi da Trony, data la presenza di una campagna promozionale veramente unica nel proprio genere, condita con riduzioni importanti sui migliori prodotti attualmente in circolazione, ed offerte da far letteralmente girare la testa.

La soluzione corrente, lo ricordiamo, risulta essere attiva praticamente ovunque in Italia, con prezzi ai minimi storici, ma sopratutto le solite condizioni di vendita. I prodotti sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, ed anche nelle varianti completamente sbrandizzate, in modo da essere sicuri di ricevere il più tempestivamente possibile gli aggiornamenti di sistema.

Trony: che occasioni e che prezzi bassi per tutti

Grazie a Trony gli utenti hanno una ampissima possibilità di scelta, riuscendo nel contempo a risparmiare anche il 50% del prezzo originario di listino. Il meccanismo che regola l’ottima campagna promozionale, già lo avevamo visto ed apprezzato in passato.

Questi consiste nell’offrire la possibilità di aggiungere al carrello due modelli distinti (con una differenza di prezzo di almeno 5 euro), per ricevere in cassa uno sconto immediato pari al 50% del prezzo originario del meno caro della coppia. Da notare, comunque, che la riduzione sarà fissa ed istantanea, ovvero non verranno emessi buoni sconto o rimborsi, verrà applicare sullo stesso scontrino, e non sarà possibile scegliere il modello a cui applicare lo sconto.

Tutte le informazioni in merito al volantino Trony discusso nell’articolo, sono rimandate direttamente alle pagine sottostanti.