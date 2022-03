La proposta commerciale di TIM vuole essere di primo rilievo anche nel corso delle prossime settimane, in coincidenza con l’inizio della primavera. I clienti che attivano una promozione con il gestore italiano a tal proposito potranno beneficiare di tariffe alternative a quelle di Iliad e della sua Giga 120. Gli abbonati, ad esempio, possono optare per la ricaricabile Wonder.

TIM, le prime offerte low cost alternative a Iliad

La tariffa Wonder di TIM ha un doppio bundle. In una sua prima forma, gli utenti riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche un pacchetto che prevede 70 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto dagli utenti è pari a 9,99 euro ogni trenta giorni.

Gli abbonati potranno optare anche per una seconda versione della tariffa con chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per la connessione di rete. Il prezzo previsto sarà in questo caso di 8,99 euro.

A differenza delle precedenti occasioni, i clienti di TIM che scelgono questa promozioni potranno anche beneficiare di costi bloccati almeno durante il primo semestre di abbonamento. Il provider si impegna quindi a non modificare i costi almeno durante i primi sei mesi dall’attivazione della SIM.

Per i clienti di TIM sarà altresì fondamentale la portabilità del numero da altro operatore. Questa promozione infatti non è a disposizione di chi ha già una SIM già operativa. Per la sottoscrizione è inoltre necessario recarsi presso uno store ufficiale del gestore in Italia.