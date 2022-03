TikTok ha già avuto un impatto significativo sull’industria musicale odierna, spingendo i brani che hanno guadagnato popolarità sull’app in cima alle classifiche di Billboard. SoundOn, la piattaforma di marketing e distribuzione musicale dell’azienda, viene ora lanciata per aiutare un maggior numero di musicisti a far sentire la propria musica. La nuova piattaforma consente agli artisti di caricare immediatamente le loro canzoni su TikTok e sul servizio di streaming musicale della società madre ByteDance, nonché su piattaforme di streaming globali come Apple Music, Spotify, Pandora, Deezer e Joox di Tencent.

Questa distribuzione è offerta gratuitamente e la piattaforma rinuncia a tutte le spese di transazione. SoundOn, secondo TikTok, pagherebbe il 100 percento delle royalty ai creatori di musica per un periodo di tempo indefinito sulle piattaforme di proprietà di ByteDance.

SoundOn farà il suo debutto a breve

Oltre a gestire i meccanismi di distribuzione della musica, SoundOn fornisce ulteriori strumenti promozionali e supporto, come approfondimenti e sviluppo del pubblico, consigli del team di marketing di SoundOn, accesso alla scheda del brano di TikTok e supporto promozionale tramite la piattaforma di TikTok.

“I nuovi artisti e produttori musicali sono una comunità vivace all’interno di TikTok e SoundOn è progettato per supportarli mentre fanno i primi passi nella loro carriera”, ha affermato Ole Obermann, Global Head of Music di TikTok, in una dichiarazione che annuncia il debutto.

La piattaforma SoundOn è in fase di beta test dallo scorso autunno ed è ora completamente disponibile negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Brasile e in Indonesia, con un numero imprecisato di artisti e creatori che già utilizzano il servizio.