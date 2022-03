Samsung ha recentemente registrato un brevetto che mostra una versione di Galaxy Z fino ad ora mai vista. Le soluzioni sperimentate dall’azienda nel corso degli ultimi anni, seppur per la maggior parte rimaste irrealizzate, danno dimostrazione di quelle che potrebbero essere le capacità del colosso e alimentano la curiosità degli appassionati nei confronti dei dispositivi previsti in futuro. È questo il caso dello smartphone con display flessibile idealizzato dall’azienda e reso noto negli ultimi giorni.

Il Galaxy Z con display pieghevole descritto dal documento presenta, infatti, una particolarità inedita che potrebbe incuriosire il pubblico e riscuotere successo al pari dei modelli attualmente in commercio.

Samsung pensa a un Galaxy Z con display flessibile anche sul retro!

A differenza dei dispositivi fino ad ora presentati da Samsung, lo smartphone descritto dal brevetto condiviso dal portale LetsGoDigital presenta delle caratteristiche davvero interessanti.

La forma particolare dello smartphone, simile a una P quando del tutto aperto, suscita non poca curiosità. Soltanto una porzione del display, infatti, sembra essere in grado di piegarsi e proseguire sul retro. Samsung farebbe ricorso a un particolare tipo di cerniera che, oltre a consentire il movimento del pannello, garantisce la sua integrità anche in caso di aperture brusche.

L’utilità della porzione posteriore del display si manifesta soprattutto nella visualizzazione delle notifiche e in caso di selfie. Il pannello, posto accanto al modulo fotografico, permetterebbe infatti di osservare l’inquadratura e procedere con gli scatti senza alcuna difficoltà.

La realizzazione dello smartphone in questione è ancora dubbia. I riferimenti si basano ancora soltanto su quanto presente in documento. Soltanto l’emergere di ulteriori particolari potrà svelare anticipatamente le intenzioni dell’azienda.