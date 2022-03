Samsung ha deciso di rilasciare un aggiornamento che incremente la stabilità dei suoi indossabili della linea Galaxy Fit 2. Oltre a limare alcune parti del codice aggiunge a sorpresa 3 funzioni che migliorano nettamente l’esperienza di utilizzo.

Il nuovo update è in via di distribuzione per tutti. Anche in Italia arriva il firmware di ultima generazione R220XXU1AVB8. Al suo interno si scorge la sagoma di novità piccanti per gli amanti dello sport e più in generale della smart life. Ecco che cosa è appena giunto all’attenzione degli utenti.

Galaxy Fit 2 ottiene un update importante: Samsung aggiunge qualcosa di nuovo

Passato un anno e mezzo dal suo debutto nessuno poteva pensare ad un nuovo aggiornamento importante per i wearable di questa categoria. I Galaxy Fit 2 ottengono il privilegio di feature utili tanto nel comparto sport che puramente smart.

In prima battuta incontriamo la funzione che consente di scattare foto tramite il telefono usando la band. Tutto questo reso possibile da un nuovo pulsante integrato che appare nel display della smartband. L’unico requisito da soddisfare è la presenza di una versione minima di sistema pari ad Android 7.0 Nougat sul telefono.

Sul fronte delle funzioni sportive spicca la sagoma di una componente che consente ora di definire il numero di hop realizzati nel salto con la corda.

Tornando in ottica puramente smart c’è anche la nuova feature di risposta automatica alle chiamate rifiutate tramite messaggi predefiniti. Una soluzione già vista in ottica mobile smartphone e ripresa ora in chiave band ove acquista molto più senso.