Renault Austral: mai visto un SUV con questi dettagli, ecco tutte le caratteristiche!

Dopo aver salutato definitivamente la vecchia e amata Renault Talisman, è arrivato il momento di accogliere un nuovo modello facendo così strada ai SUV. Il nome in questione è Renault Austral e avrà la capacità di farci dimenticare di tutto ciò che è esistito prima (come per esempio l’attuale Kadjar). Andiamo al sodo: quali sono le caratteristiche della vettura nata nello stabilimento di Palencia, in Spagna?

Renault Austral: design, interni, motore, vediamola da vicino

Partiamo dalle dimensioni: Renault Austral misura 4.510 mm lunghezza x 1.825 mm larghezza x 1.618 mm altezza, con un passo di 2.667 mm. In base alla motorizzazione scelta (tutte ibride), lo spazio di carico varia da 430 a 555 litri. Quanto al design frontale, lo si riconosce per via della firma luminosa C-Shape. La parte superiore della calandra a scacchiera è caratterizzata da una linea orizzontale cromata che continua nei fari. Sono inoltre visibili ski anteriori e posteriori, protezioni laterali e sottoscocca a contrasto, altezza da terra e linea di cintura alta per garantire la protezione degli occupanti.

Passiamo ora agli interni. Innanzitutto vi è un display OpenR a forma di L rovesciata composto dallo schermo della strumentazione (12,3 pollici) e da quello dell’infotainment (12 pollici). Quest’ultimo poggia sulla piattaforma Snapdragon Automotive Cockpit di Qualcomm e su Android Automotive OS.

Renault spiega: “Nuovo Renault Austral può contare su un’innovativa gamma di gruppi motopropulsori con un sistema E-Tech Hybrid di nuova generazione da 400V, in grado di erogare fino a 200 CV, ma anche con altri due motori benzina: un Mild Hybrid Advanced 48V da 130 CV e un Mild Hybrid 12V da 140 e 160 CV.”

Il nuovo motore turbo benzina 3 cilindri da 1,2 litri è associato ad una batteria agli ioni di litio da 48V e ad un alternatore starter. La potenza arriva a 130 CV (96 kW) ed è presente un cambio manuale. Il costruttore dichiara consumi di 5,3 l/100 km ed emissioni di 123 g/km di CO2.