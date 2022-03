Dopo il lancio della famiglia REDMAGIC 7, il brand di smartphone da gaming di Nubia ha scelto di migliorare la user experience offerta ai propri clienti. Infatti, a partire dal 10 marzo, è possibile utilizzare le criptomonete per effettuare acquisti sul sito ufficiale del produttore.

La scelta è legata alla volontà di REDMAGIC di esplorare il mondo tech in ogni sua forma. Questo include le criptovalute, gli NFT e anche il Metaverso. Per poter pagare in tranquillità usando le criptovalute, l’azienda si affida a Utrust, un ecosistema basata sulla blockchain.

Attraverso l’introduzione del supporto alla criptovalute, il brand vuole offrire ai propri utenti la massima libertà di espressione. Ognuno potrà scegliere il modo che ritiene più comodo per operare sul sito, facendo entrare il mondo del gaming in contatto diretto con il Web 3.0.

REDMAGIC si affida alla piattaforma Utrust per permettere agli utenti di effettuare pagamenti in Bitcoin e altre criptovalute

Pedro Martinho, Chief Marketing Officer di Utrust, ha commentato la notizia con entusiasmo: “REDMAGIC è un esempio illustre del perché facciamo quello che facciamo. Loro sono all’avanguardia nella tecnologia e hanno costruito un prodotto entusiasmante partendo da zero. Stanno aprendo la strada al loro futuro, ed è sicuramente qualcosa in cui ci riconosciamo“.

Gli utenti troveranno la voce Utrust tra le opzioni di pagamento e, una volta selezionata, si potrà scegliere tra le sette criptovalute attualmente supportate:

– Bitcoin (BTC)

– Ethereum (ETH)

– USD Coin (USDC)

– Utrust (UTK)

– Dash (DASH)

– Tether (USDT)

– Elrond eGold (EGLD)

Una volta scelta la moneta elettronica preferita, l’ordine sarà confermato immediatamente. In caso di importi superiori al necessario, la piattaforma Utrust provvederà immediatamente al rimborso tramite una email.