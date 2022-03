Il gameplay di Redfall è apparentemente trapelato online da un beta tester.

ha pubblicato il video ieri il 7 marzo. A circa sette minuti e 10 secondi dall’inizio dell’episodio, gli host del podcast iniziano a discutere di Redfall, il prossimo sparatutto PvP di Arkane, e vengono mostrati anche un alcuni brevi secondi di gioco al rallentatore.

A prima vista, la breve clip di gioco mostra una schermata di caricamento per uno dei personaggi umani in Redfall. È equipaggiato con un’arma principale, un’arma da fianco, un’armatura, un kit medico e qualcosa chiamato Memento, che sembra assomigliare a un anello nei menu del gioco.

Quando sarà rilasciato al pubblico

Successivamente, il gameplay si riduce a pochi secondi in cui il personaggio umano del giocatore spara a un personaggio vampiro controllato dall’IA in quella che sembra una mappa suburbana. Dopo essere stato colpito con alcuni colpi, il vampiro si sbriciola in un mucchio di cenere e il personaggio del giocatore può saccheggiare il mucchio di cenere per cercare alcune forniture mediche.

Si dice che la build risalga a settembre, ma sembra che ci siano problemi con l’acquisizione del filmato, piuttosto che con il gioco stesso, che hanno portato ad un frame rate davvero pessimo in questa breve clip.

Questa non è la prima volta che i dettagli del nuovo sparatutto di Arkane si sono fatti strada online prima del previsto. L’anno scorso a settembre, diversi screenshot raffiguranti personaggi, equipaggiamenti, armi e ambienti sono trapelati online, mostrando agli spettatori il tipo di personalizzazione e mappe che potevano aspettarsi in Redfall.

Attualmente, il lancio di Redfall è ancora previsto per la prossima estate. Quando arriverà, sarà un’esclusiva per PC e console Xbox e verrà lanciato anche tramite il servizio di abbonamento Xbox Game Pass già dal primo giorno.