Nel corso delle ultime ore un noto analista si è lasciato sfuggire un commento piuttosto diretto e negativo circa la nota console da gaming di Sony. Si tratta di Michael Pachter che, in particolare, ha dichiarato che PlayStation non ha scampo e che smetterà di esistere entro 10 anni, in quanto la rivale Xbox è superiore.

Secondo Michael Pachter il destino di PlayStation è segnato: smetterà di esistere in 10 anni

Durante una diretta di Dealer – Gaming, un noto analista del settore ha espresso un commento piuttosto forte nei confronti di PlayStation. In particolare, a Michael Pachter è stato chiesto se la console di casa Sony fosse in grado di competere con la rivale di casa Microsoft, cioè la Xbox.

L’analista è stato molto schietto, dichiarando che la console di Sony non ha praticamente scampo e che smetterà di esistere in maniera definitiva entro 10 anni: “Penso che PlayStation sia condannata e penso che smetterà di esistere nella forma attuale in circa dieci anni. Non possono competere. Non hanno alcuna possibilità di competere. Non sono indietro di un paio di anni, si tratta di un vantaggio insuperabile”.

Insomma, un commento senza dubbio molto forte e diretto quello del noto analista Pachter. La console da gaming di Microsoft può contare dalla sua l’acquisto di importanti società come Activision Blizzard e questo garantirà senza ombra di dubbio ottime proposte su Xbox Game Pass. Tuttavia, sappiamo bene che anche la rivale Sony non è da meno con la sua PlayStation e i suoi vari servizi, tra cui PlayStation Plus.