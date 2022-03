Il truffatore Simon Leviev, famoso ormai su Netflix come il truffatore di Tinder, ha avuto un assaggio della propria medicina dopo essere stato truffato da alcune persone su Instagram.

Leviev, vero nome Shimon Hayut, ha fatto molto scalpore e ha guadagnato molta fama dopo la sua uscita.

Il 31enne è riuscito a diventare famoso sfruttando la sua notorietà cercando opportunità di guadagno, e proprio per questo motivo che sono arrivate alcune attenzioni indesiderate.

Secondo quanto riferito, Leviev è stata truffato per 6.664 dollari da una donna che ha affermato che il suo ragazzo lavorava per la società di Meta, Instagram.

Secondo TMZ, la donna ha contattato il truffatore tramite DM di Instagram. Ha detto che il suo ragazzo poteva far verificare Simon e la sua ragazza Kate Konlin sulla piattaforma social.

Ha accettato di parlare con il fidanzato della donna su FaceTime, luogo dove è avvenuto l’accordo.

L’uomo ha detto al presunto truffatore di Tinder che avrebbe dovuto pagare una commissione per il pagamento di 6.664 dollari in due pagamenti separati tramite PayPal per il servizio di verifica e rimozione di account fraudolenti.

Come è stato truffato Simon

Leviev paga la quota, ma il suo manager contatta Meta perché ha dei sospetti su questa pratica.

Poco dopo vengono informati che Instagram non addebita alcun costo per la verifica del profilo. Dopo aver ricevuto i pagamenti, la coppia ha cancellato i propri account Instagram dopo aver ingannato con successo Leviev.

Leviev è stato anche ingannato da una delle sue amiche, Ayleen Charlotte, nel documentario Netflix.

Dopo aver scoperto la truffa di Simon, Ayleen ha finto che non fosse successo nulla e ha organizzato un incontro.

Da qui, ha avuto l’idea di prendere tre valigie di abiti firmati di Leviev con il pretesto di venderli per suo conto. Invece, Charlotte ha tenuto i profitti per sé mentre Simon la supplicava di inviargli dei soldi.

Nel documento, si stima che abbia guadagnato 10.000 dollari vendendo i suoi vestiti su eBay sfruttando la sua esperienza presso un rivenditore di moda.