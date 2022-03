Le sorprese per i clienti di Netflix certamente non mancano e non mancheranno nel corso di questo 2022. Gli utenti della tv streaming a breve potranno gustarsi i nuovi episodi di serie tv molto popolari come The Crown e Stranger Things, senza dimenticare le puntate conclusive di Better Call Saul. Un ulteriore scenario importante è quello relativo a La casa di carta.

La Casa di carta, già pronto il primo spin off su Netflix

La popolarissima serie tv spagnola si è conclusa da qualche mese con gli episodi finali della sua quinta stagione. I cinque episodi finali, rilasciati su Netflix nel mese di dicembre, si sono uniti alla prima parte della stessa quinta stagione, già disponibile a partire dallo scorso mese di settembre.

Gli appassionati de La casa di carta in seguito alla fine del ciclo narrativo su Netflix hanno auspicato ulteriori sviluppi per i personaggi tanto amati della serie tv. La piattaforma streaming ha deciso di non deludere le aspettative e ha messo al varo uno spin off da produrre già nel corso dei prossimi mesi.

La serie tv che Netflix si prepara a produrre avrà come protagonista Berlino, tra i protagonisti più apprezzati de La casa di carta. Sulla produzione c’è ancora grande riservatezza, specie per quanto concerne il titolo. Ancora aperto inoltre lo scenario per una prima produzione già nel corso del 2022. Questo progetto di Netflix non fa che confermare l’indirizzo della tv streaming per le grandi produzioni originali, indirizzo già di successo con altri titoli come E’ stata la mano di Dio e Don’t look up.