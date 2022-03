Sta proseguendo la razionalizzazione dell’ecosistema che Instagram ha inaugurato comunicando la rimozione dell’app IGTV da Play Store e App Store. A dire il vero la novità di cui si parla oggi in rete sembra essere antecedente, solo che è arrivata nel silenzio.

Una settimana fa, ad essere precisi il primo marzo, Instagram ha rimosso dagli store due app, Boomerang e Hyperlapse. Probabilmente in pochi erano a conoscenza della loro esistenza, più verosimile che a molti, tantissimi, quei nomi ricordino delle funzionalità più che delle applicazioni.

Instagram ha rimosso due applicazioni, scopriamo i dettagli

Boomerang debutta nel 2015, offrendo l’opportunità di creare in maniera molto semplice delle brevi clip composte a partire da 10 scatti ravvicinati. Il plus dell’app dedicata è che consente di condividere le clip su Facebook o su altre app. Apptopia segnala che al momento della rimozione l’app aveva una media di 26 mila download al giorno per un totale di oltre 300 milioni di download.

L’app Hyperlapse arriva un anno prima, nel 2014, ma a differenza di Boomerang non ha mai debuttato sul Google Play Store. Ha consentito di realizzare dei timelapse con la particolarità di una potente stabilizzazione elettronica e di poter velocizzare le clip fino a 12 volte.

Pochi i download rispetto alla precedente: appena 23 milioni, ma la presenza sul solo App Store di certo ha inciso così come il fatto che iOS ha introdotto da parecchi anni sull’app fotocamera di serie la possibilità di catturare dei timelapse.