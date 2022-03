Iliad ha portato un’ulteriore ventata di novità nel corso di queste ultime settimane in Italia, con la presenza delle sue prime tariffe per la telefonia fissa. I clienti del gestore francese potranno a tal proposito beneficiare della promozione Iliad Box, la tariffa legata proprio alla Fibra ottica.

In ambito della telefonia mobile, i clienti del gestore francese potranno invece attivare un’ulteriore ricaricabile, ossia la Giga 120. I clienti che scelgono questa ricaricabile si troveranno a pagare un costo mensile pari a 9,99 euro ed avranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 120 Giga per navigare in internet.

Iliad, l’assenza dell’app ufficiale prosegue anche nel 2022

I clienti che attivano questa promozione avranno un indiscusso vantaggio per quanto concerne le soglie di consumo ed i costi. Al tempo stesso però gli utenti dovranno rinunciare ad una serie di servizi. Ad esempio, a differenza di altri operatori, i clienti di Iliad non potranno utilizzare un’app ufficiale.

Il gestore francese prosegue infatti nella sua politica che prevede una non presenza di un’app ufficiale su Android e Google Play Store così come su iPhone e su App Store. La gestione del profilo per gli abbonati di Iliad è legata principalmente ai canali del sito ufficiale dello stesso gestore.

L’assenza di un’app ufficiale in casa Iliad rappresenta una mancanza specialmente per gli utenti che hanno a loro disposizione uno smartphone Android. C’è da ricordare, infatti, che proprio nel recente periodo dal Google Play Store sono state eliminate le app parallele per la gestione del profilo tariffario.