Oggi, apparentemente dal nulla, Google ha rilasciato una sfilza di nuove versioni beta di Android per tutti i Pixel attualmente supportati, incluso l’ultimo Pixel 6. L’estensione del programma Android Beta di Google, annunciata l’anno scorso, sembra continuare oltre Android 12L e negli aggiornamenti del rilascio delle funzionalità, con le serie Pixel 4, 4a, Pixel 5, Pixel 5a e Pixel 6 che si uniscono per l’imminente rilascio di giugno.

Coloro che fanno parte del programma beta riceveranno aggiornamenti OTA basati su questa nuova versione, con successive versioni beta in arrivo regolarmente. Google ha accennato a questa possibilità quando ha annunciato l’espansione del programma Android Beta per includere Android 12L.

Google non ha ancora ufficializzato il programma di aggiornamento

L’aggiornamento è attualmente in fase di implementazione da parte di Google per coloro che sono già iscritti al programma Android Beta. Le immagini OTA per l’aggiornamento sono disponibili per il download e l’installazione manuali e le build sembrano essere accessibili per la serie Pixel 4 e versioni successive. Tuttavia, come parte del programma Android Beta, puoi semplicemente aderire per una facile installazione.

Alcuni proprietari di Pixel su Android 13 DP1 affermano di essere stati degradati a questa versione anche tramite un aggiornamento OTA, il che sembra essere un comportamento indesiderato, anche se probabilmente non sono riusciti a disattivare il programma beta quando Google ha annunciato le modifiche l’anno scorso.

Sorprendentemente, oggi Pixel 6 e 6 Pro sono inclusi nella beta, nonostante non abbiano ancora ricevuto l’aggiornamento del rilascio di funzionalità di marzo. Se hai il fastidioso problema Wi-Fi sulla serie Pixel 6 e stai eseguendo le uniche correzioni disponibili di febbraio, questa potrebbe essere una riparazione a breve termine.

Queste nuove versioni beta potrebbero essere un indicatore delle future modifiche di Feature Drop, forse offrendo un percorso completamente nuovo per funzionalità inedite e imminenti.