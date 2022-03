Firefox è praticamente l’unico browser non basato su Chromium di Google. Sfortunatamente, le sue entrate dipendono ugualmente da Google, che paga Mozilla per garantire la possibilità di essere il browser predefinito. L’azienda di recente ha anche collaborato con la Disney per promuovere “Turning Red” e Firefox 98 in arrivo su Android.

La nuova versione di Firefox dà accesso a un totale di cinque sfondi, tre dei quali costituiti da colori astratti e due ispirati alla collaborazione con Disney. Puoi facilmente mescolare la selezione toccando il logo di Firefox o premendo il menu accanto alla barra degli indirizzi per personalizzare l’home page. L’utilizzo di questi sfondi è completamente facoltativo, è più che altro un reminder di questa collaborazione. Gli sfondi sono disponibili solo per gli utenti statunitensi al momento, ma presto saranno scaricabili in qualsiasi Paese.

‘Turing Red’ segue la storia di Mei Lee, che Mozilla descrive come “la storia di formazione di un’adolescente che si trasforma in un panda rosso gigante”, aggiungendo: “Fatto divertente: il panda rosso è anche conosciuto come la volpe infuocata!”. Una mossa di marketing quindi per pubblicizzare al meglio il nuovo browser attirando più utenti possibile.

Firefox 98 elimina i cookie e i dati dei siti Web per i singoli domini, impedendoti di perdere lo stato di accesso su altri siti Web quando desideri semplicemente cancellare i tuoi dati da un singolo dominio. Ci sono anche le correzioni di alcuni bug. Inoltre, il nuovo browser non mostrerà più gli elementi duplicati nella cronologia di navigazione e le prestazioni della pagina degli accessi sono state migliorate. Infine, quando si utilizza la modalità oscura ci sarà un’ottimizzazione con il resto del tema.

Nel frattempo, Firefox su iOS ha finalmente ottenuto la possibilità di spostare la barra degli indirizzi in alto o in basso in base alle tue preferenze, opzione in arrivo anche per la versione Android. Se sei un utente di Firefox Focus, puoi anche attivare la modalità solo HTTPS, di base più sicura. Vi ricordiamo che Firefox 98 per Android è già disponibile nel Play Store.