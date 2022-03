Il volantino attivato nei giorni correnti da Expert, nasconde al proprio interno sconti veramente incredibili, pensati appositamente per spingere gli utenti a spendere poco o niente, sull’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, e non solo.

La campagna propone prezzi molto bassi, con ampissime disponibilità sul territorio, in altre parole gli acquisti possono tranquillamente essere completati in negozio, o anche online, a patto che in quest’ultimo caso si paghino le spese di spedizione per la consegna a domicilio (da aggiungere alla cifra mostrata a schermo, indipendentemente dalla fascia di prezzo). Tutti i prodotti prevedono comunque una garanzia legale della durata di 24 mesi, ed anche la variante completamente no brand, nel caso in cui si tratti di telefonia mobile.

Expert, che offerte assurde in questo volantino

Tutte le migliori offerte del mese di Marzo sono raccolte direttamente nel volantino Expert, in questo modo gli utenti possono effettivamente risparmiare anche sull’acquisto di uno smartphone top di gamma. Il modello più interessante di tutta la campagna promozionale, è sicuramente il Samsung Galaxy S21 FE, un terminale proposto di recentissima commercializzazione, oggi proposto addirittura a soli 549 euro, un prezzo decisamente inferiore alle aspettative generali.

Non mancano chiaramente anche modelli più economici, ma ugualmente performanti, quali possono essere Realme GT Neo 2, vivo Y33s, Oppo A94, TCL 20Y o un buonissimo Motorola E20. I dettagli dell’ottimo volantino di Expert sono completamente raccolti a questo link, in modo da poter approfondire gli sconti e scoprire i singoli prezzi.