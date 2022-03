Con il volantino Euronics gli utenti hanno davvero la possibilità di risparmiare al massimo delle proprie possibilità, i prezzi sono bassi e sopratutto appaiono alla portata di un numero sempre crescente di consumatori sul territorio nazionale.

Il limite più grande della corrente campagna promozionale di Euronics, riguarda come al solito la disponibilità in negozio, ricordiamo infatti che i prodotti sono disponibili ai prezzi indicati, solo ed esclusivamente in specifici punti vendita italiani, non sul sito ufficiale. Indipendentemente da tale vincolo, la promozione permette di godere di rateizzazione senza interessi, al superamento dei 199 euro di spesa, ed anche della variante no brand, nel caso in cui si acquistasse la telefonia mobile.

Euronics: ecco quali sono i nuovi prezzi bassi

Euronics non ammette repliche, né rivali sul territorio nazionale, con una campagna promozionale che lascia davvero a bocca aperta tutti gli utenti che stavano aspettando il momento giusto per acquistare la tecnologia. L’attenzione dell’azienda si è riversata su modelli non particolarmente costosi o dispendiosi, i quali infatti non superano i 599 euro necessari per l’acquisto di uno a scelta tra Xiaomi 11T Pro o Honor 50.

Le offerte migliori, tuttavia, paiono essere legate alla fascia medio-bassa dello stesso settore, infatti risultano essere acquistabili i vari TCL 305, TCL 30Se, Redmi 9C, Galaxy A52s, Honor 50 Lite o anche Redmi Note 11S, tutti proposti ad un prezzo finale che non va oltre i 350 euro. Questo e molto altro ancora vi attende direttamente da euronics, se volete scoprire gli sconti, premete questo link.