Gli sconti che Esselunga ha effettivamente deciso di raccogliere all’interno del proprio volantino, la dicono lunga sulla qualità generale delle campagne promozionali che l’azienda riesce periodicamente a mettere a disposizione dell’utenza nazionale.

La soluzione corrente non si allontana troppo da quanto abbiamo già visto in passato, proponendo infatti una lunga serie di prezzi bassi e di sconti molto interessanti, solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita fisici. Ricordiamo che tutti i prezzi non sono stati attivati online sul sito ufficiale, ma solamente in negozio, indipendentemente dai quantitativi di scorte effettivamente disponibili.

Scoprite i migliori codici sconto Amazon gratis, correndo ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato.

Esselunga: scoperti nuovi sconti da urlo

Sconti veramente assurdi sono stati attivati da Esselunga fino al 12 marzo, all’interno dell’ultima campagna promozionale, troviamo infatti la possibilità di acquistare un ottimo Samsung Galaxy S20 FE, al prezzo più basso che si sia mai visto in negozio. Il prodotto, lo ricordiamo, presenta esattamente le stesse specifiche tecniche del rinomato Galaxy S20, ma con una differenza sostanziale: il processore Samsung Exynos è stato sostituito con il Qualcomm Snapdragon.

Il modello attualmente in vendita in negozio, è la variante con 128GB di memoria interna, completamente sbrandizzata e con garanzia di 24 mesi. Il suo prezzo finale è abbastanza conveniente, considerato quanto il mercato è attualmente in grado di offrire, poiché basteranno 359,28 euro per il suo acquisto definitivo. Ogni altra informazione in merito al volantino Esselunga, la rimandiamo direttamente al sito ufficiale, in questo modo potrete scoprire e conoscere da vicino i vari prezzi di vendita.