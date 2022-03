Inutile dire che “Elden Ring” è un gioco difficile. Questa difficoltà è aumentata dal fatto che non puoi semplicemente mettere in pausa il gioco e andartene quando è necessario, invece, dovrai liberare lo spazio intorno a te in modo che sia sicuro allontanarti dal gioco o teletrasportarti da qualche parte sicuro morendo o utilizzando il viaggio veloce.

Sebbene non ci sia una funzione di pausa ufficiale in “Elden Ring”, è possibile forzare la pausa del gioco. L’accesso a un sottomenu all’interno della schermata dell’inventario del gioco può forzare la pausa di tutte le azioni, consentendoti di interrompere il gioco in qualsiasi momento. Questo è stato scoperto dal creatore di contenuti di YouTube Iron Pineapple. Nonostante il fatto che non sia un metodo di pausa approvato da FromSoftware, questa nuova scoperta potrebbe fornire ai giocatori una buona, anche se scomoda, opzione per interrompere l’azione ogni volta che ne hanno bisogno.

Elden Ring è uscito da poco ma è già un successo

In “Elden Ring”, la pausa è un processo in più fasi. Per iniziare, apri il menu di gioco e poi vai alla pagina Inventario. Apri il menu della guida (con un controller Xbox One, a questo si accede premendo il pulsante “Visualizza”) e seleziona “Spiegazione menu” dal nuovo elenco di opzioni visualizzato.

L’azione nel gioco si interromperà dopo aver raggiunto la pagina di spiegazione del menu e dovresti essere in grado di abbassare il controller e allontanarti. A parte un’opzione di pausa a tutti gli effetti, che potremmo non vedere mai dato che “Elden Ring” è progettato per essere giocato online, questa è probabilmente la scelta migliore che i giocatori hanno per mettere giù il gioco nel bel mezzo di un boss.

Naturalmente, sebbene questa sia una soluzione alternativa per la mancanza di una vera pausa di “Elden Ring”, è tutt’altro che perfetta. La navigazione in diversi menu e sottomenu richiede alcuni secondi e in un gioco come “Elden Ring”, quei secondi sono preziosi. Se sei nel bel mezzo di un combattimento, il nemico può lanciare un attacco mentre vai alla pagina Spiegazione del menu, causando danni che non puoi bloccare o evitare.