Tutti pensano che i veicoli elettrici siano il futuro, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista ecologico. Siamo davvero sicuri che questa sia la verità? In alcuni casi continua ad essere migliore un motore diesel.

Diesel: quando è migliore dell’elettrico

In linea generale, per confrontare due vetture sono questi i parametri da valutare: prestazione, autonomia, rifornimento e rapporto qualità prezzo. Vediamoli a confronto tra le due tipologie di veicolo.

Per le prestazioni vincono di gran lunga i motori diesel (considerando una vettura accessibile ad un cittadino medio, escludendo quindi i top di gamma). Questi infatti godono di una spinta sia in partenza che in corsa nettamente superiore ad una macchina elettrica.

Per quanto riguarda l’autonomia, il discorso è pressoché uguale. Nettamente superiore l’autonomia con un pieno sui motori diesel rispetto alle vetture totalmente elettriche. Un appunto va anche fatto però su costi e tempi di ricarica/rifornimento.