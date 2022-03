Bonus auto 2022: approfittatene, si prospettano fino a 6000 euro di bonus!

È tempo di bonus ed incentivi, l’aria è cambiata! Stavolta si sorvolano addirittura i 6000 euro. Sebbene i vecchi bonus auto avevano lo scopo di convincere gli italiani a passare dai vecchi diesel benzina e GPL ai nuovi e moderni motori elettrici, ora qualcosa è cambiato. Siete pronti per conoscere tutte le novità sui bonus auto 2022?

Bonus Auto 2022: la situazione attuale secondo Cingolani e Giorgetti

I bonus partono dai 1.250 euro nel caso di vetture che emettono tra 61-135. Ma possono arrivare fino a 6.000 euro per la fascia con minime emissioni, cioè 0-20.

Il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti ha spiegato che gli incentivi saranno destinati all’acquisto “di auto ecologicamente compatibili, non solo elettriche”. Questo perché nella fase di transizione “dobbiamo considerare anche altre fonti, come l’ibrido” e “investire tutto sull’elettrico significa emettere una condanna a morte per la nostra industria”

Ha poi aggiunto: “Il compito del governo è quello di affiancare le nostre imprese in questo percorso di riconversione della filiera, garantendo dunque sia il rifinanziamento per l’acquisto di veicoli non inquinanti che la formazione necessaria in termini di strumenti e competenze nuove per affrontare le prossime sfide”.