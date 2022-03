La funzione Adaptive Brightness controlla il livello di luminosità dello schermo in base all’ambiente circostante. Utilizza il sensore per la luce ambientale combinato con l’apprendimento automatico per eseguire automaticamente le dovute regolazioni. Quando modifichi manualmente il cursore della luminosità, impara le tue abitudini e le integra tra le impostazioni automatiche. L’idea di una funzionalità che si autogestisce suona come un’ottima soluzione, tuttavia non funziona sempre come previsto su Android.

Poiché questa funzione si basa sull’apprendimento automatico, è necessario del tempo per configurare correttamente le impostazioni del dispositivo. Se inizia a incasinarsi in modo casuale, avere lo schermo troppo luminoso in una stanza buia o troppo scuro all’esterno può diventare un problema. Se a distanza di giorni non noti dei miglioramenti, potresti provare prima a ripristinare del tutto le impostazioni dello schermo.

Android Adaptive Brightness: reimpostare la luminosità del display

Per riportare la luminosità allo stato predefinito sul dispositivo, puoi procedere come segue: Impostazioni > App > Vedi tutte le app. Scorri l’elenco delle informazioni sull’app Adaptive Brightness e tocca la voce Servizi di integrità del dispositivo > Archiviazione e cache > Gestisci spazio. Premere il pulsante Ripristina. Seleziona OK per salvare e confermare la tua scelta.

Puoi pensare a questa soluzione come ad un modo semplice e veloce per ricalibrare la funzione quando necessario. Le indicazione fanno riferimento all’elenco delle applicazioni, che potrebbe avere una posizione diversa sul dispositivo a seconda del modello. La maggior parte dei dispositivi Android più recenti ha la sezione App apposita, se non dovessi trovarla, ti basterà cercare tra le impostazioni.

Se nulla sembra funzionare, potresti tenere d’occhio eventuali aggiornamenti di sistema che includono correzioni a riguardo. Ad esempio, il Pixel 6 ha da poco ricevuto alcuni aggiornamenti per ripristinare o correggere funzioni e app. Questi bug a volte possono causare problemi aggiuntivi ma facili da risolvere. Adaptive Brightness può portare ad un consumo poco equilibrato della batteria, quindi ti consigliamo di accertarti che funzioni correttamente e di intervenire laddove possibile e necessario.