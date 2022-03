Amazon Prime Video ha annunciato il lancio della funzionalità X-Ray anche per le partite di Uefa Champions League. La funzione, tutt’ora presente durante la visione di film e serie tv per avere informazioni durante la visione sui protagonisti delle scene e avere accesso a contenuti extra, durante le partite di calcio avrà una particolarità in più.

Questa infatti consentirà di accedere in tempo reale a una serie di informazioni senza interrompere il live della partita. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Amazon Prime Video ha inserito una nuova funzione per la Champions League

La prima informazione sono le statistiche, fornite da Opta, come gol segnati/subiti ma anche possessi palla (%), tiri in porta, passaggi e precisione dei passaggi (%), calci d’angolo, ammonizioni, espulsioni e falli commessi/subiti. Troviamo gli highlights, cioè momenti chiave del match, inclusi cartellini gialli, azioni rilevanti e gol ed infine troveremo anche le formazioni delle squadre in campo, con dettagli e informazioni aggiuntive sul club e sui singoli giocatori.

Per accedere alla funzione, i dispositivi mobili necessitano di essere ruotati in modalità verticale, per i computer bisogna cliccare sul pulsante che comparirà muovendo semplicemente il cursore sullo schermo. Per chi guarda la partita sui dispositivi Fire TV Stick, X-Ray può essere abilitato premendo il pulsante che punta in alto sul telecomando della Fire TV.

Prime Video ha annunciato che la funzione X-Ray è già disponibile dalla partita di Champions League di ieri 9 marzo tra Real Madrid e PSG, in esclusiva su Prime Video dalle ore 20.00, con calcio d’inizio alle 21:00.