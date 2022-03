Amazon Prime Video e tutti i servizi annessi hanno sospeso le spedizioni di prodotti al dettaglio e l’accesso a Prime Video ai clienti in Russia, parte di uno sforzo più ampio dell’azienda e di altri giganti della tecnologia per rimuovere i legami con il Paese.

La decisione di Amazon significa che i consumatori in Russia non potranno più ordinare prodotti su Amazon o utilizzare i suoi servizi di streaming Prime Video.

Sebbene la società non riporti le vendite dalla Russia nei suoi rendiconti finanziari, la sua base di clienti è minima rispetto ai suoi mercati più grandi. I clienti Amazon si trovano principalmente negli Stati Uniti e in Europa e il rivenditore online ha affermato di non avere data center, infrastrutture o uffici in Russia. La società ha affermato di avere una politica molto particolare con il paese e preferisce non fare affari con il governo russo al momento.

Non è stata una decisione presa solo da Amazon

Le grandi aziende tecnologiche si sono mosse per prendere le distanze dalla Russia dopo l’invasione dell’Ucraina. Apple ha recentemente smesso di vendere iPhone e altri prodotti nel paese e anche Dell Technologies ha sospeso le vendite di prodotti lì.

Amazon ha affermato che sta fornendo supporto alla sicurezza informatica in Ucraina e ha donato 5 milioni di dollari alle organizzazioni che forniscono aiuto sul campo. La società ha precedentemente smesso di accettare nuovi clienti in Russia e Bielorussia per il suo braccio di cloud computing Amazon Web Services. Il rivale cloud dell’azienda, Microsoft Corp., ha sospeso le nuove vendite in Russia la scorsa settimana.

Stessa cosa per Netflix, che ha deciso di interrompere i rapporti nonostante un contratto vincolante.