Abarth 595 e 695: grande offerta, presto si potranno personalizzare quasi gratuitamente

Abarth sta per compiere 73 anni, e quale miglior modo per festeggiare, se non proponendo due nuovi modelli? I soggetti chiamati in causa sono la Abarth 595 e 695 con i rispettivi 165 CV e 180 CV, e la cosa più interessante è che si potranno personalizzare a basso prezzo grazie ad una serie di pack specifici.

Abarth 595 e 695: tutti i pack disponibili e le promo

Andiamo al sodo. Per l’Abarth 595 sono disponibili il pack “595 Turismo”, rivolto al design della vettura, e il pack “F595” ideato per esaltare le prestazioni. Invece, la nuova Abarth 695 si potrà personalizzare ulteriormente con il pack “695 Turismo” oppure con il pack “695 Competizione”.

La notizia che maggiormente vi interesserà però riguarda la parte conveniente. Ebbene, la Abarth non vi deluderà, perché per tutti i clienti che vorranno arricchire al massimo la loro vettura, sono disponibili sette pack che raggruppano gli optional più richiesti, con un vantaggio economico non indifferente. Ovviamente sono disponibili su entrambi i modelli (eccetto il Pack Racing Style che è esclusivo dell’Abarth 695).

Nello specifico, l’Abarth 595 è spinta da un 1.4 turbobenzina da 165 CV che le permette di toccare i 100 km/h da fermo in 7,3 secondi e di raggiungere i 218 km/h di velocità massima. Inoltre propone di serie cerchi di lega da 16″, scarico cromato, finiture esterne in cromo satinato, sedili di tessuto, pedaliera di metallo, volante con sezione inferiore tagliata, sospensioni posteriori Koni, impianto frenante con dischi anteriori da 284 mm e infotainment da 7″. La 695 da 180 CV raggiunge invece i 100 km/h da fermo in 6,7 secondi e tocca i 225 km/h. Questa offre i sedili Sabelt, le sospensioni Koni Fsd, lo scarico Record Monza e l’impianto frenante Brembo.