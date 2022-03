L’operatore WindTre ha deciso di continuare a proporre, per un’altra settimana, il proprio programma di fidelizzazione denominato WinDay, grazie al quale è possibile vincere premi ogni giorno.

Il colosso ha anche deciso di introdurre un regalo di benvenuto a tutti i nuovi clienti che decidono di iscriversi al programma. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre introduce il regalo di benvenuto su WinDay

Per chi non lo conoscesse, con il programma di fidelizzazione, l’operatore arancione offre ai propri clienti sconti e regali di vario genere, ogni giorno della settimana. Per usufruirne si deve effettuare il download dell’applicazione ufficiale del colosso e registrarsi gratuitamente. Il cosiddetto regalo di benvenuto costituisce la novità introdotta dall’operatore a partire da questa settimana. In pratica, fino al prossimo 31 Marzo 2022, tutti i nuovi iscritti al programma WinDay riceveranno in regalo la possibilità di stampare gratuitamente 25 foto con PhotoSi.

Nella giornata di oggi, mercoledì 9 marzo 2022 si potrà prendere parte al concorso a premi Instant Win con in palio un premio consistente in una Bici Wellnes Time Out 28″ 24v HD Atala. A tutti i partecipanti verrà comunque offerta la possibilità di riscattare un premio di consolazione consistente in 3 mesi omaggio di abbonamento digitale Virgin Active.

Domani la settimana prosegue con il classico concorso Win Quiz e Win Giga Quiz, il primo aperto gratuitamente a tutti i clienti iscritti a WinDay, metterà in palio fino a 3000 euro in ricariche o sconti in fattura. Il secondo invece è rivolto ai soli clienti possessori di SIM ricaricabile che abbiano attivato preventivamente l’opzione denominata 100 GIGA FAST al costo di 99 centesimi di euro una tantum, che prevede 100 Giga di traffico dati validi per 1 giorno. La settimana si concluderà con l’ormai tradizionale iniziativa WinCinema in streaming a casa tua, attraverso la quale è possibile visionare un film gratuito in streaming, selezionabile da una selezione di film a noleggio disponibili su CHILI.